«Роскосмос» предложил засекретить закупки в ракетно-космической отрасли для борьбы с санкциями

Госкорпорация «Роскосмос» предложила изменить порядок проведения закупок в ракетно-космической отрасли. Проект закона размещен на портале нормативно-правовых актов, обратил внимание РБК.

В уведомлении указывается, что документ разработан в целях «предотвращения доступа третьих лиц к информации о закупках» и «повышения информационной безопасности в сфере космической деятельности».

Кроме того, поправки направлены на «предотвращение мер санкционного воздействия со стороны иностранных государств, групп иностранных государств в отношении организаций ракетно-космической отрасли».

Сейчас определение поставщиков, подрядчиков и исполнителей осуществляется открытым путем. В закрытом порядке госзакупки могут проводиться только в случае, если существует угроза раскрытия гостайны, а также если речь идет об обеспечении безопасности страны и об области обороны.