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У Мосгоризбиркома началась акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму

Общество

Дарья Козловадля «Новой газеты»

 

У здания Московской городской избирательной комиссии началась акция в поддержку регистрации независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Акция планировалась как депутатский прием одного из кандидатов Ильи Яшина.  

Сейчас у дверей избиркома продолжаются одиночные пикеты, которые начались сегодня в 10:00. По оценке корреспондента «Новой», сейчас у здания Мосгоризбиркома присутствуют примерно 250 человек. 

Яшин заявил, что собрал более шести тысяч подписей, однако после проверки одобрили меньше пяти тысяч. «Это борьба не за меня, не за [кандидата в Мосгордуму Любовь] Соболь. Не за наши мандаты. Это борьба за ваши мандаты», — сказал он. 

На акции присутствуют другие оппозиционные кандидаты на выборах в Мосгордуму, в частности, Юлия Галямина, которая баллотируется от партии «Яблоко» (избирательный округ №9) и Владимир Милов (избирательный округ №35). 

Также к зданию Мосгоризбиркома пришли активисты движения SERB, в частности, Александр Петрунько. Он известен по нападениям на политика Алексея Навального, а также по акции на выставке Джока Стерджеса в 2016 году. Тогда он облил несколько работ художника неизвестной жидкостью. 

Кандидат на выборах в Мосгордуму Илья Яшин заявил о проведении депутатского приема сегодня утром в своем фейсбуке. Политик решил организовать встречу после того, как у него обнаружили 734 подозрительных подписи во время проверки в избиркоме. Максимальное допустимое число брака — 429. По мнению Яшина, таким образом его пытаются снять с выборов. 

Ранее «Новая» сообщала, что в десять часов утра около Московской городской избирательной комиссии начались одиночные пикеты в поддержку независимых кандидатов. Мероприятие организовал Андрей Морев, глава муниципального округа Якиманка и бывший кандидат в Мосгордуму по 44-му округу.

Регистрация кандидатов на выборы в Мосгордуму закончилась 6 июля. Решение о регистрации кандидатов московские окружные избиркомы должны принять до 16 июля. Выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября.

Теги:
акции, мосгордума
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