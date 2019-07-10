У Мосгоризбиркома началась акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму

У здания Московской городской избирательной комиссии началась акция в поддержку регистрации независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Акция планировалась как депутатский прием одного из кандидатов Ильи Яшина.

У здания Мосгоризбиркома сейчас примерно 200-250 человек. Илья Яшин выступает на крыше машины pic.twitter.com/rCTQo4j6ce — Новая Газета (@novaya_gazeta) July 10, 2019

Сейчас у дверей избиркома продолжаются одиночные пикеты, которые начались сегодня в 10:00. По оценке корреспондента «Новой», сейчас у здания Мосгоризбиркома присутствуют примерно 250 человек.

Яшин заявил, что собрал более шести тысяч подписей, однако после проверки одобрили меньше пяти тысяч. «Это борьба не за меня, не за [кандидата в Мосгордуму Любовь] Соболь. Не за наши мандаты. Это борьба за ваши мандаты», — сказал он.

На акции присутствуют другие оппозиционные кандидаты на выборах в Мосгордуму, в частности, Юлия Галямина, которая баллотируется от партии «Яблоко» (избирательный округ №9) и Владимир Милов (избирательный округ №35).

Также к зданию Мосгоризбиркома пришли активисты движения SERB, в частности, Александр Петрунько. Он известен по нападениям на политика Алексея Навального, а также по акции на выставке Джока Стерджеса в 2016 году. Тогда он облил несколько работ художника неизвестной жидкостью.

Кандидат на выборах в Мосгордуму Илья Яшин заявил о проведении депутатского приема сегодня утром в своем фейсбуке. Политик решил организовать встречу после того, как у него обнаружили 734 подозрительных подписи во время проверки в избиркоме. Максимальное допустимое число брака — 429. По мнению Яшина, таким образом его пытаются снять с выборов.

Ранее «Новая» сообщала, что в десять часов утра около Московской городской избирательной комиссии начались одиночные пикеты в поддержку независимых кандидатов. Мероприятие организовал Андрей Морев, глава муниципального округа Якиманка и бывший кандидат в Мосгордуму по 44-му округу.

Регистрация кандидатов на выборы в Мосгордуму закончилась 6 июля. Решение о регистрации кандидатов московские окружные избиркомы должны принять до 16 июля. Выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября.