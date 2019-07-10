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Главным тренером сборной России по хоккею стал Алексей Кудашов

Спорт

 

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Воробьев покинул свой пост. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России.

Новым главным тренером сборной стал Алексей Кудашов, ранее работавший в тренерском штабе. Свою работу в нем продолжат Алексей Жамнов, Анвар Гатиятулин, Рашит Давыдов и Юрий Жданов. 

В ФХР поблагодарили Воробьева и пожелали ему успехов в дальнейшей работе.  

Кудашов с середины 1980-х годов выступал за разные хоккейные команды России, Финляндии, Германии и Канады. Его тренерская карьера началась в 2012 году, когда он стал ассистентом главного тренера в «Атланте». В штабе сборной России Кудашов начал работать в прошлом году. 

Теги:
россия, хоккей, em
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