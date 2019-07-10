Главным тренером сборной России по хоккею стал Алексей Кудашов

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Воробьев покинул свой пост. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России.

⚡Алексей Кудашов назначен главным тренером сборной России: https://t.co/KAohUE5yTA



ФХР благодарит Илью Воробьёва за работу и желает успехов в дальнейшем. #снамироссия pic.twitter.com/wE47yPPDqQ — Хоккей России (@russiahockey) July 10, 2019

Новым главным тренером сборной стал Алексей Кудашов, ранее работавший в тренерском штабе. Свою работу в нем продолжат Алексей Жамнов, Анвар Гатиятулин, Рашит Давыдов и Юрий Жданов.

В ФХР поблагодарили Воробьева и пожелали ему успехов в дальнейшей работе.

Кудашов с середины 1980-х годов выступал за разные хоккейные команды России, Финляндии, Германии и Канады. Его тренерская карьера началась в 2012 году, когда он стал ассистентом главного тренера в «Атланте». В штабе сборной России Кудашов начал работать в прошлом году.