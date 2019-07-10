Поставляющий продукты для Росгвардии комбинат «Дружба народов» пожаловался на тяжелое финансовое положение

Мясокомбинат «Дружба народов», поставляющий продукты для Росгвардии, пожаловался на тяжелое финансовое положение, его долг перед кредиторами составляет более 849,9 млн рублей. Об этом говорится в решении Арбитражного суда Крыма о снижении штрафа для «Дружбы народов», на него обратили внимание «Открытые медиа».

В судебном решении сказано, что поставщик питания предоставил доказательства тяжелого финансового положения. Более 463 млн рублей он должен поставщикам сырья. Какие именно компании поставляли сырье «Дружбе народов», не уточняется.

Решение об уменьшении штрафа для комбината с 200 тысяч рублей до 100 тысяч суд вынес 1 июля.

ФАС оштрафовала «Дружбу народов» в январе за за изменение условий контракта после его заключения (ч. 4 ст. 7.32 КоАП), отмечают «Открытые медиа». Нарушения были найдены во время проверки контракта 2017 года, по которому комбинат поставлял продукты Северо-Кавказскому центру материально-технического обеспечения Росгвардии.

В июне Арбитражный суд Крыма взыскал с «Дружбы народов» 938 тысяч рублей в пользу Росгвардии за поставку некачественных продуктов.