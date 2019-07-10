Проработавший в Росстате 45 лет сотрудник уволился после преждевременной публикации данных об инфляции

Евгений Сычев, руководивший межрегиональным центром обработки и распространения статистической информации Росстата почти 20 лет, ушел со своего поста, сообщает Интерфакс. В общей сложности он проработал в ведомстве 45 лет.

Это произошло после преждевременной публикации Росстатом данных об инфляции. Они должны были появиться на сайте Центробанка 8 июля в 16:00, однако были опубликованы раньше 15:00.

В Минэкономразвития отметили, что глава министерства Максим Орешкин «был не удовлетворен плохим финансово-экономическим состоянием предприятия и рядом организационных проблем», которые привели в том числе к преждевременной публикации данных об инфляции.

После инцидента в ЦБ объяснили, что на сайте регулятора опубликовали информацию из открытой базы Росстата. Там она была доступна с утра 8 июля. В Росстате отметили, что это произошло по вине одного из подведомственных учреждений. Расследование показало, что подобные ситуации происходили и раньше.

В настоящее время для всех подразделений Росстата разрабатывается регламент подготовки и размещения данных для предотвращения преждевременной публикации информации.