Суд в США отклонил иск экс-сенатора от Чувашии к Вексельбергу и Блаватнику

Суд в Нью-Йорке отклонил иск бывшего сенатора от Чувашии Леонида Лебедева к бизнесменам Виктору Вексельбергу и Леонарду Блаватнику, сообщает Bloomberg.

Лебедев подал в суд в 2014 году и требовал от своих бывших партнеров по бизнесу часть денег, вырученных от продажи ТНК-BP «Роснефти». Экс-сенатор хотел получить около 2 млрд долларов из 55 млрд, за которые продали компанию.

Все трое участвовали в приватизации ТНК, в 2001 году они оформили акционерное соглашение. По нему Лебедев получал право на 15% прибыли предприятия, а также на долю в компании, через которую партнеры владели ТНК. В 2013 году «Роснефть» приобрела ТНК-ВР.

Вексельберг и Блаватник настаивали, что расплатились с Лебедевым еще в 2003 году при создании ТНК-ВР, перечислив 600 млн долларов компании Coral Petroleum, которую тот контролировал. Экс-сенатор утверждал, что не был владельцем этой фирмы.

Суд постановил, что акционерное соглашение не давало Лебедеву права на получение большей компенсации, чем он уже получил. Его адвокат заявил, что намерен обжаловать решение суда.