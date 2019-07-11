США сообщили о попытке кораблей Ирана остановить британский нефтяной танкер

обновление 9:34 В правительстве Великобритании «Би-би-си» сообщили, что три катера Ирана пытались захватить нефтяной танкер. Иранские военные отрицают свою причастность к попытке задержания судна, передает Fars.

Пять вооруженных катеров, предположительно принадлежащих Корпусу стражей Исламской революции (КСИР), попытались остановить британский нефтяной танкер в Персидском заливе. Об этом сообщают Reuters и CNN со ссылкой на источники в американской администрации.

По их данным, танкер British Heritage направлялся в Ормузский пролив, когда к нему приблизились иранские корабли и потребовали остановиться. Нефтяной танкер шел в сопровождении фрегата Королевского флота Великобритании, экипаж которого потребовал от катеров КСИР отступить, и тем пришлось пропустить судно, отмечают СМИ. CNN подчеркивает, что находившийся поблизости военный самолет США записал происходящее на видео.

Официальный представитель Вооруженных сил США подтвердил ТАСС, что Пентагон знает о произошедшем. Власти Великобритании и Ирана пока не прокомментировали информацию.

В середине июня США обвинили Иран во взрывах на двух нефтяных танкерах в Оманском заливе. После инцидента CNN со ссылкой на источники сообщил, что за несколько часов до взрывов Иран выпускал ракету по американскому дрону. Тегеран все обвинения отрицает.