В Уругвае задержали двух россиян по подозрению в организации побега из тюрьмы итальянского наркобарона

В Уругвае Интерпол вместе с Республиканской гвардией задержали двух россиян, которых подозревают в причастности к побегу из тюрьмы итальянского наркобарона Рокко Морабито, сообщает Ecos.

По данным уругвайского издания, в пиццерии в Монтевидео задержали двух россиян и итальянца. Ecos уточняет, что задержанная россиянка работала в заведении поваром, а итальянец и второй гражданин России назвали себя владельцами кафе. Отмечается, что вместе с ними в штаб-квартиру Интерпола доставили несовершеннолетнего.

В российском посольстве в Уругвае РИА Новости заявили, что получили сообщение о задержании трех россиян. По словам пресс-секретаря, посольство пытается узнать подробности и причины задержания.

El Observador пишет, что 23 июня из тюрьмы сбежали Морабито и еще три человека. По данным издания, они перебрались на крышу соседнего дома, украли у его владельца деньги и скрылись. Позже троих сбежавших задержали, но найти Морабито не удалось.

Член итальянской мафиозной организации «Ндрангета» Морабито находится в бегах с 1995 года после попытки переправить в Италию больше тонны кокаина. С 2002 года он жил в Уругвае по поддельному паспорту гражданина Бразилии. В 2017 году наркобарона задержали, с тех пор он ждал экстрадиции в Италию.