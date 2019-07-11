При запуске ракеты-носителя с военным спутником ОАЭ произошла авария

Запуск ракеты-носителя Vega с космодрома Куру во Французской Гвиане завершился неудачей, сообщает компания Arianespace.

«Примерно через две минуты после запуска произошла серьезная авария, которая привела к окончанию миссии», — заявила в ходе прямой трансляции Люс Фабрегетт, исполнительный вице-президент обслуживающей запуски с космодрома компании.

Ракета-носитель легкого класса должна была вывести на орбиту военный спутник Объединенных Арабских Эмиратов Falcon Eye 1. Он также должен был предоставлять изображения в коммерческих целях. Это был первый неудачный запуск Vega, предыдущие 15 запусков прошли успешно.

Запуск Vega был запланирован на 5 июля, но из-за погодных условий его переносили. Ракету разрабатывали совместно Европейское и Итальянское космические агентства. Впервые Vega запустили в 2012 году.