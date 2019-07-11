РБК: российская нефть подешевела после инцидента с трубопроводом «Дружба». Компании потеряли около 50 млн долларов
После загрязнения трубопровода «Дружба» российским компаниям пришлось продавать нефть со скидками даже после возобновления поставок чистого топлива. Об этом РБК сообщили аналитики Argus и Reuters.
По их данным, компании за май и июнь не получили 50 млн долларов, на которые рассчитывали. Аналитики объясняют, что нефть из порта Усть-Луга приходится продавать по скидке до трех долларов за баррель. Эксперты утверждают, что уровень хлорорганики в ней хоть и вернулся к норме ГОСТа (не более 10 ppm), но до конца все еще не соответствует требованиям рынка, который привык к уровню 1-1,5 ppm.
По словам собеседников РБК, через этот порт нефть отгружают «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Татнефть», «РуссНефть» и казахстанские производители. По оценкам аналитиков, российские компании рискуют недополучить еще до 84 млн долларов, если скидка сохранится на июньском уровне — до 0,3 долларов за баррель.
РБК отмечает, что представители ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти», «Сургутнефтегаза», «Татнефти» и «РуссНефти» не ответили на вопросы издания.
Напомним, в конце апреля Беларусь сообщила о загрязнении российской нефти в трубопроводе «Дружба», после чего экспорт в некоторые страны был приостановлен. По данным СМИ, доля хлорорганики доходила до 200 ppm. Прокачку возобновили после поступления качественной нефти в конце мая.