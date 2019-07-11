РБК: компанию Араза Агаларова заподозрили в нецелевом использовании денег на строительство ЦКАД

Следственный комитет заподозрил «Крокус Интернэшнл» бизнесмена Араза Агаларова, в том что она, вместо строительства первого участка Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), получала проценты с авансов на ее строительство. Об этом говорилось в документах по делу экс-главы «Автодора» Сергея Кельбаха, с которыми ознакомился РБК.

По версии следствия, «Крокус Интернэшнл» получала доход с двух авансов в 12,6 и 2 миллиарда рублей, выданных «Автодором» в 2015-2017 годах, в виде процентов на депозитах. В «Крокусе» заявили, что деньги «поступали на обособленный банковский счет в Сбербанке», который не допускает размещения временно свободных средств в депозит. А согласно условиям, проценты на остаток могли тратиться только на строительство.

Второй аванс, в 2 миллиарда рублей, фигурирует в уголовном деле Сергея Кельбаха — якобы тот превысил полномочия, когда выдал его «Крокусу», сверх предусмотренных законом 30% от суммы контракта. Экс-главу «Автодора» также обвиняют в том, что он в 2015 году согласовал подрядчику оплату комиссии в размере 3,9 млн руб. за банковскую гарантию в Газпромбанке.

Кельбах ушел со своего поста в феврале 2019 года — он находился на этом посту с 2011 года. По данным СМИ, это было связано со срывом сроков строительства ЦКАД: оно началось в 2014 году, завершение ожидалось к 2018 году, однако на данный момент, по оценкам «Крокуса», готовность первого участка в 50 км составляет около 65–70%.