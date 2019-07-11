Суд оштрафовал жителя Иркутска за продажу на Avito открыток с изображением Гитлера и Муссолини

Ленинский районный суд Иркутска оштрафовал на 1 тысячу рублей местного жителя за продажу на сайте Avito открыток с изображением Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини. Об этом сообщается на сайте суда.

Суд решил, что местный житель И. «разместил открытки с изображением символики, схожей с нацистской, а именно с изображениями политических лидеров Национал-социалистической рабочей партии Германии, фашистской Италии». Решение было вынесено 4 июля.

Жителя Иркутска признали виновным в пропаганде или публичном демонстрировании нацистской атрибутики или схожей с ней (ч. 1 ст. 20.3 КоАП), открытки у него конфисковали.

В конце июня Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который разрешает использовать нацистскую символику без целей пропаганды. Авторы инициативы предложили дополнить ст. 20.3 КоАП примечанием, что ее действие не распространяется на «произведения науки, литературы, искусства, продукции средств массовой информации», а также на случаи использования нацистской символики в учебных целях «при условии осуждения нацизма и экстремизма».