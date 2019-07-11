В Петербурге пройдет митинг против произвола на выборах

Представители десяти организаций, движений и инициативных групп уведомили Администрацию Петербурга о проведении 24 июля в 19:00 акции с требованием переноса выборов и регистрации всех независимых кандидатов, — об этом 11 июля «Новой» сообщил один из организаторов митинга — лидер движения «Красивый Петербург» Красимир Врански. По его словам, в качестве места проведения рассматривается площадь Ленина, Пионерская площадь и территория рядом с театром «Балтийский дом».

В организационный комитет акции вошли представители проекта «Объединенные демократы», а также движения «Красивый Петербург», «Весна», «Сохраним Пулковскую обсерваторию», «АгитРоссия», «Свободный Петербург» и другие.

«Мы готовы к широкой коалиции, потому что беда одна, и касается она абсолютно каждого, – рассказал «Новой» Врански. — Это будет первое массовое мероприятие, а дальше продолжим проводить пикеты по районам и различные акции для обращения внимания на проблему».

Напомним, 8 сентября в Петербурге пройдут выборы муниципальных депутатов, а также выборы губернатора города. О многочисленных нарушениях, сопровождающих выдвижение независимых и оппозиционных кандидатов — от фейковых очередей до подделки избирательных документов — «Новая» уже рассказывала.

Анна Коновалова