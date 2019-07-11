Замглавы Пенсионного фонда задержали по делу о взятке

Обновление 12:33 Глава ПФР Антон Дроздов подтвердил задержание своего заместителя: «В курсе ситуации. Оказываем содействие органам. ПФР работает в штатном режиме».

Следственный комитет 10 июля задержал заместителя председателя правления Пенсионного фонда Алексея Иванова по подозрению в получении взятки (ст 290 УК), сообщили источники «Коммерсанта».

По данным издания TAdviser, этому предшествовала выемка документов в самом Пенсионном фонде и офисах его подрядчиков «Техносерв» и «Редсис». В ПФР заявили, что «фонд работает в штатном режиме» и оказывает необходимое содействие следствию.

Иванов занял свой пост в апреле 2017 года, до этого с 2016 года был советником предправления ПФР. В Фонде он курировал развитие IT-инфраструктуры и его информатизацию. По словам собеседников «Коммерсанта», после критики вице-премьера Ольги Голодец в конце прошлого года большая часть его обязанностей перешла другому зампредправления Николаю Козлову.