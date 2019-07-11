Навальный вышел на свободу после 10 суток ареста за акцию в поддержку Голунова

Политик Алексей Навальный вышел из спецприемника после 10 суток ареста за акцию в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщила в твиттере пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Напомним, Хорошевский суд Москвы 1 июля признал Навального виновным в повторном нарушении правил проведения акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП) и приговорил его к 10 суткам ареста.

Несогласованная акция в поддержку Ивана Голунова прошла в центре Москвы 12 июня. По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», на ней задержали более 500 человек. Некоторых участников оштрафовали за «участие в несанкционированной акции».

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Голунова задержали в Москве 6 июня по подозрению в покушении на сбыт наркотиков, спустя несколько дней уголовное дело против него прекратили. Журналист утверждал, что наркотики ему подбросили и связывал преследование со своей расследовательской деятельностью.

В связи с необоснованным преследованием Голунова, в частности, были уволены два генерала полиции, временно отстранен от службы глава антинаркотического отдела УВД по Западному административному округу Андрей Щиров.