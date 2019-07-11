Власти Иркутской области объявили 12 июля днем траура по погибшим в результате паводка

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко объявил в регионе 12 июля днем траура по погибшим в результате паводка. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

«Все жители Иркутской области откликнулись на страшную беду, которая пришла в ваши дома, все готовы оказать любую помощь и поддержку. В эти тяжелые дни разделяем боль и горечь вашей утраты, искренне скорбим вместе с вами», — заявил губернатор.

Наводнение в Иркутской области началось в конце июня, экстренные службы сообщали о гибели 25 человек. Пропавшими без вести остаются 11 человек.

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