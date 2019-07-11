В подмосковных Мытищах загорелась ТЭЦ. Высота пламени достигает 50 метров

На ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах начался пожар. Информацию об этом подтвердили в экстренных службах.

По данным МЧС, на теплоэлектростанции горит «станция высокого давления». На данный момент высота факельного пламени достигает 50 метров, а площадь пожара составляет 200 квадратных метров.

На северной ТЭЦ сейчас бушует пожар pic.twitter.com/8g6TKkE4Pw — Щепетильный кухар (@shepitkitchen) July 11, 2019

Движение на Осташковском шоссе в сторону области перекрыто. Пожар на ТЭЦ тушат около сотни человек, туда направлены два пожарных поезда и два вертолета.

По предварительным данным, в результате ЧП пострадали от шести до восьми человек, у них диагностированы ожоги 1-й и 2-й степени. Источники Интерфакса уточняют, что это могли быть сотрудники автомастерской, которая находится рядом с ТЭЦ.

(Мытищи) сильный пожар, горит Северная ТЭЦ🔥 pic.twitter.com/VkNpRegjqt — Смех и не только.shytov (@vadim137502) July 11, 2019

Как утверждают в Минэнерго, оборудование, вырабатывающее электроэнергию, не пострадало, и риска сбоя энергоснабжения в близлежащих районах нет. Однако местные жители с соцсетях жалуются на отключение электричества в некоторых домах.

«Северная ТЭЦ» обеспечивает электричеством и теплом часть жителей Северного и Северо-Восточного округов Москвы, а также самих Мытищ. В качестве топлива использует природный газ.