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В подмосковных Мытищах загорелась ТЭЦ. Высота пламени достигает 50 метров

Общество

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На ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах начался пожар. Информацию об этом подтвердили в экстренных службах.

По данным МЧС, на теплоэлектростанции горит «станция высокого давления». На данный момент высота факельного пламени достигает 50 метров, а площадь пожара составляет 200 квадратных метров.

Движение на Осташковском шоссе в сторону области перекрыто. Пожар на ТЭЦ  тушат около сотни человек, туда направлены два пожарных поезда и два вертолета. 

По предварительным данным, в результате ЧП пострадали от шести до восьми человек, у них диагностированы ожоги 1-й и 2-й степени. Источники Интерфакса уточняют, что это могли быть сотрудники автомастерской, которая находится рядом с ТЭЦ.

Как утверждают в Минэнерго, оборудование, вырабатывающее электроэнергию, не пострадало, и риска сбоя энергоснабжения в близлежащих районах нет. Однако местные жители с соцсетях жалуются на отключение электричества в некоторых домах.

«Северная ТЭЦ» обеспечивает электричеством и теплом часть жителей Северного и Северо-Восточного округов Москвы, а также самих Мытищ. В качестве топлива использует природный газ.

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Теги:
мытищи, пожары
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