В Москве арестовали мужа обвиняемой в госизмене политолога из Калининграда

Лефортовский суд Москвы арестовал до 3 сентября Константина Антонца, мужа жительницы Калининграда Антонины Зиминой, арестованной по делу о государственной измене.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, Антонца также подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК (госизмена).

Заседание прошло 10 июля, уточняет агентство «Москва». Материалы дела не разглашаются, поскольку они маркированы грифом «секретно».

Антонину Зимину арестовали по делу о госизмене летом этого года. До 2016 года она занимала пост директора Балтийского центра диалога культур в Калининграде. Сейчас им руководит Константин Антонец.

Зимина входит в Клуб друзей Фонда Горчакова и является его независимым экспертом. Среди ее профессиональных интересов указана политика стран Балтии в отношении России и «идентичность политической элиты Латвии».

Точная дата ее задержания, как и суть обвинений, правозащитникам неизвестна. Как утверждал член Общественной наблюдательной комиссии Евгений Еникеев, Зимина сказала ему, что «все доказательства по ее делу — это фотографии с ее свадьбы».