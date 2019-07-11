В Москве задержали не менее 40 человек, пришедших к Верховному суду поддержать фигурантов дела «Хизб ут-Тахрир»

У здания Верховного суда в Москве задержали не менее 42 человек, которые пришли на обжалование приговора четырем фигурантам дела «Хизб ут-Тахрир» (организация признана террористической и запрещена в России).

Как сообщает «ОВД-Инфо», в одном автозаке находятся 24 человека, которых везут в отдел полиции по Мещанскому районе, в другом — 18 человек (куда их везут, неизвестно).

По словам правозащитницы Александры Крыленковой, полиция задержала около 55 человек. Всего из Крыма в Москву приехало около ста человек, чтобы поддержать фигурантов дела, передает «МБХ медиа».

Накануне на Красной площади задержали семерых крымскотатарских активистов, которые вышли с плакатами против уголовного преследования их народа. На них составили протоколы о нарушении порядка проведения акции (ст. 20.2 КоАП).

Сегодня в Верховном суде рассматривается жалоба на приговор четырем крымским татарам. Их отправили в колонию на сроки от девяти до 17 лет по обвинению в создании бахчисарайской ячейки «Хизб ут-Тахрир».