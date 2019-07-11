Спортивный арбитражный суд отменил пожизненное отстранение Мутко от Олимпийских игр

Спортивный арбитражный суд (CAS) аннулировал решение исполкомома Международного олимпийского комитета о пожизненном отстранении бывшего российского министра спорта Виталия Мутко от участия в Олимпийских играх. Решение было опубликовано на сайте суда.

Суд посчитал решение МОК безосновательным, поскольку чиновник «не был участником Олимпийских игр.. и не имеет олимпийской аккредитации, которая может быть отозвана».

Сам Мутко заявил, что «удовлетворен» решением CAS. Его представители также называли его дело «самым большим кейсом» в истории CAS по «количеству страниц» в материалах дела и по «уровню вовлеченных в дело лиц».

Запрет действовал с декабря 2017 года и распространялся также на заместителя Мутко Юрия Нагорных. Санкции ввели, поскольку именно Мутко возглавлял министерство спорта, когда происходили предполагаемые подмены допинга из «доклада Шмида». В 2017 году МОК дисквалифицировал и Олимпийский комитет России, из-за чего российские спортсмены не смогла выступить на Играх 2018 года под своим флагом и гимном.