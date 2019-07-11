Полиция пригрозила штрафами жителям Киселевска за организацию чаепития. Они хотели обсудить городские проблемы

Жителей Киселевска (Кемеровская область) предупредили о штрафах за нарушение правил проведения публичного мероприятия (ст. 20.2 КоАП), сообщает местный портал «Абажур».

Поводом для предупреждения стало чаепитие на частном подворье, на котором горожане планировали обсудить «стратегию по взаимодействию между жителями города и органами местного самоуправления».

«Просим вас взять с собой кружки и печенюшки. Разговор будет долгим. То же самое касается и сотрудников полиции, которые, безусловно, изъявят желание наблюдать за нами на этом чаепитии», — говорится в приглашении.

После этого одному из жителей улицы Малинной, на которой была запланирована встреча, пришло письмо-предупреждение от начальника городской полиции, полковника Андрея Маркова.

Местные СМИ рассказывали об экологических проблемах Киселевска, на которые жалуются местные жители. В частности, в городе девять угольных разрезов и несколько обогатительных фабрик, расположенных вблизи жилых домов. В июне жители Киселевска попросили убежища у властей Канады в связи с загрязнением воздуха угольной пылью.