Житель Татарстана рассказал о трех неделях рабства на ферме у братьев-полицейских. СК возбудил дело

Следственный комитет по Татарстану возбудил уголовное дело по заявлению местного жителя Идриса Садыкова, рассказавшего, что в мае находился в рабстве у семьи полицейских Динара и Ленара Гафиятовых. Об этом пресс-служба ведомства сообщила правозащитной организации «Зона права», оказывающей юридическую поддержку Идрисову.

Подозреваемых в деле о похищении (ст. 126 УК) пока нет, полиция также проводит внутреннюю проверку, уточняет издание.

Сам потерпевший накануне рассказывал журналистам, что полицейские Гафиятовы задержали его вечером 8 мая по подозрению в ограблении магазина, а ночью того же дня увезли на ферму к своему отцу, где продержали около трех недель — до 28 мая.

По словам мужчины, его держали в сарае и заставляли ухаживать за быками и коровами: «Избивали меня постоянно, ругались, что я медленно работаю. Били в основном в грудь и по ребрам, обычно братья, но иногда к ним присоединялся и их отец». Он также вспомнил случай, когда ему ошпарили руки кипятком за отказ чистить туалет.

Свое освобождение мужчина связал с активностью его сестры: та подала в полицию несколько заявлений о его пропаже, после чего Гафиятовы якобы высадили его на трассе с 300 рублей и велели говорить, что он был на заработках.