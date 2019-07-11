СПЧ попросил Колокольцева проверить действия брянской полиции, которая решила депортировать беженца из Того

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить действия сотрудников брянского управления МВД, которые приняли решение о депортации беженца из Того Бозобэйиду Батомы.

«Совет полагает, что в результате действий УМВД России по Брянской области имело место грубое нарушение действующего законодательства,

Б. Батомы был фактически лишен права на убежище и использование средств судебной защиты этого права, гарантированных Конституцией Российской Федерации и Конвенцией о защите прав человека и основных свобод», — отмечает СПЧ.

Ранее брянская полиция объяснила решение о депортации Батомы тем, что якобы он не просил предоставить ему временное убежище. Комитет «Гражданское содействие» эту информацию опроверг, опубликовав документы беженца, где он просит убежище в связи с угрозой жизни в случае высылки на родину.

В брянский Центр временного содержания иностранных граждан Батома был этапирован 20 июня из Беларуси, куда он выехал из России, чтобы попытаться получить статус беженца. За два дня до этого брянское управление МВД приняло решение о депортации в его отсутствие.

По предположению правозащитников, Батому депортировали в Того 8 июля. Покинул ли он Россию, до сих пор неизвестно, поскольку беженец не выходит на связь. В комитете отмечают, что на родине его может ждать смертная казнь как доказавшего неблагонадежность военнослужащего.

«Новая» рассказывала, что Бозобэйиду Батома — бывший гвардеец боевого подразделения. Во время митингов он отпустил на свободу двух задержанных и отказался участвовать в операции по убийству лидера оппозиции. Власти посчитали Батому предателем интересов государства и бросили в тюрьму, где подвергли многократным пыткам.

Батоме удалось бежать в Россию в 2014 году, с тех пор российские власти отказывались признать его беженцем, называя его слова о преследовании по политическим мотивам «домыслами». В то же время в 2018 году УВКБ ООН, занимающаяся оказанием помощи беженцам, признала Батому нуждающимся в международной защите.