Полиция пришла в палаточный городок в Шиесе для установления личности протестующих

В лагерь протестующих против строительства полигона для московского мусора на станции Шиес в Архангельской области прибыла полиция. У всех находящихся в лагере потребовали предъявить паспорта. Полиция переписывает личные данные каждого из активистов.

Оснований этой процедуры людям не предоставили, на вопросы полицейские ответили, что проверяют паспорта «для обеспечения безопасности». Также участковый сообщил, что ему необходимо обладать информацией о «населении административного участка». При этом никакого населенного пункта на станции Шиес нет, согласно документам, лагерь, как и стройка, находится на землях лесного фонда.

Напомним, на станции Шиес уже около года продолжаются акции против строительства мусорного полигона, на котором ежегодно будет захораниваться по разным данным от 500 тысяч до 2,5 млн тонн мусора из Москвы.