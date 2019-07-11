При пожаре на ТЭЦ в подмосковных Мытищах погиб один человек

В результате пожара на ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах погиб один человек — женщина-охранник, которая не успела выбраться из огня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Еще 13 человек, по данным агентства, пострадали. По информации Интерфакса, один из них госпитализирован, остальным оказали медицинскую помощь амбулаторно.

Причиной пожара стало возгорание газопровода, сообщает «Мосэнерго», отмечая, что он не принадлежит компании. Отмечается, что возгорание произошло за пределами территории станции.

Пожар на «Северной ТЭЦ» начался около 11:00 по мск. Она обеспечивает электричеством и теплом часть жителей Северного и Северо-Восточного округов Москвы и Мытищ. В качестве топлива использует природный газ.