Верховный суд сократил на 3 месяца сроки четырем фигурантам бахчисарайского дела «Хизб ут-Тахрир»

Верховный суд сократил на три месяца срок заключения четверым крымским татарам, обвинявшимся в участии в бахчисарайском отделении «Хизб ут-Тахрир» (запрещенной и признанной в России террористической организации).

Энверу Мамутову суд уменьшил срок заключения с 17 лет до 16 лет и 9 месяцев, Зеври Абсеитову, Рустему Абильтарову и Ремзи Меметому срок заключения также был уменьшен с 9 лет до 8 лет и 9 месяцев каждому.

Перед началом заседания у здания Верховного суда задержали несколько десятков человек, которые приехали из Крыма поддержать обвиняемых. Накануне на Красной площади также задержали еще семерых участников пикетов, посвященных их делу.

Напомним, всех четверых крымских мусульман задержали по обвинению в участии в террористической организации в мае 2016 года, а в декабре 2018 года суд признал их виновными и приговорил к реальным срокам. Правозащитное движение «Мемориал» признало их политзаключенными.

Всего после аннексии Крыма на полуострове по обвинению в участии в «Хизб ут-Тахрир» были задержаны 63 мусульманина. Правозащитники отмечали, что организация не призывает к насильственной смене власти и не запрещена на Украине и в большинстве европейских стран.