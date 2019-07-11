Красноярские депутаты отправили в отставку главу Счетной палаты. Она рассказала о нарушениях при борьбе с лесными пожарами

Депутаты заксобрания Красноярского края отправили в отставку главу Счетной палаты города Татьяну Давыденко, которая рассказала о «вопиющей коррупции и воровстве» в регионе, пишет «Тайга.инфо».

За ее уход проголосовали 42 депутата и 46. Вопрос об ее отставке рассматривался в закрытом режиме, журналистов на голосование не пустили.

«Я уверена в том, что пройдет голосование и меня отстранят от занимаемой должности. Но поверьте мне, я буду бороться до последнего. Я не дам разворовывать те материальные ресурсы и леса, которые сейчас есть в крае», — заявила Давыденко незадолго до сессии.

Ранее чиновница рассказала о том, что красноярские чиновники не справляются с лесными пожарами и что их действия могли нанести бюджету ущерб в несколько миллиардов рублей.

«Ущерб, нанесенный в 2018 году, 4 млрд рублей. Есть территории, где вообще не тушили [пожары]. Пытались, но так пытались, что пожар разрастался все больше и больше», — приводит издание ее слова.

После этого дочь Давыденко, Мария, рассказала об угрозах в адрес матери. Полиция начала проверку изложенных фактов, а прокуратура — работы лесничеств и аудиторов Счетной палаты, которые выявили нарушения.