Зеленский предложил расширить закон о люстрации. Под него могут попасть Порошенко, министры и депутаты Рады

Президент Украины Владимир Зеленский предложил расширить закон об очищении власти (о люстрации) на топ-чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года, пишет Интерфакс-Украина.

Зеленский хочет добавить в перечень должностей, подпадающих под люстрации, президента Украины, народных депутатов, председателя Верховной Рады, членов правительства, генпрокурора, главу Службы безопасности Украины и других.

«Я каждый день ломаю голову — что с ними сделать? Может, обменять их всех на наших пленных? А может, одеть в бракованные бронежилеты, которые они закупили, и отправить на передовую?

Думаю, наименьшее, что можно сделать сейчас, — навсегда лишить их всех возможности участвовать в управлении государством», — заявил Зеленский.

Конституционный суд начал рассматривать соответствие положений закона о люстрации Конституции Украины в середине мая. Позднее Минюст попросил провести люстрационную проверку главы Администрации президента (АП) Андрея Богдана. Советник Зеленского говорил, что Богдан не подпадает по действие закона, поскольку должность главы АП не является госслужбой.

Закон о люстрации, принятый в 2014 году, автоматически вводил запрет на занятие должностей в течение 10 лет со дня вступления документа в силу для лиц, которые были у власти более одного года в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года (в период президентства Виктора Януковича).