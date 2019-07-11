Экологи обнаружили превышения радиации на месте московского могильника, через который планируют проложить трассу

Специалисты химического факультета МГУ обнаружили значительное превышение количества радионуклидов в пробах, взятых экологами Greenpeace у московского могильника радиоактивных отходов, сообщили в организации. Через него городские власти планируют прокладывать Юго-Восточную хорду.

Согласно заключению, анализ показал превышение радия-226, тория-232 и урана-238 — в совокупности их в 11,9 раз больше, чем необходимо, чтобы отнести грунт к радиоактивным отходам по сумме альфа-радионуклидов (минимум для этого 1 кБк/кг).

Экологи отметили, что строительные работы могут привести к подвижкам грунта и обнажению радиоактивных отходов — впоследствии их вместе со строительной пылью может разнести ветер. При попадании в организм они могут привести к внутреннему облучению, которое повышает риски онкологических заболеваний.

Пробы почвы были взяты у железнодорожной платформы Москворечье рядом с могильником Московского завода полиметаллов (входит в структуру «Росатома»), где захоронены радиоактивные отходы урановых и ториевых руд. Через его территорию планируют провести часть Юго-Восточной хорды вместе с мостом через Москву-реку.

Занимающаяся строительством Москомархитектура признавала существование на территории завода «участков с особыми экологическими условиями», однако заверяла, что трасса не затронет их.