Суд ЕС отменил санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича

Суд Европейского союза (ЕС) отменил санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича, его сына Александра и еще пяти соратников политика. Решение опубликовано на сайте суда.

Среди них — бывший министр доходов и сборов Украины Александр Клименко, бывший премьер-министр страны Сергей Арбузов, экс-генпрокурор Украины Виктор Пшонка и его сын Артем, а также бывший первый вице-премьер Андрей Клюев.

Санкции ЕС были введены против них в 2014 году в связи с расследованием преступлений, связанных с хищением государственных денег и их незаконным перемещением за пределы Украины.

Ограничения, которые неоднократно продлевались на год, включали в себя заморозку средств чиновников. Санкции были обжалованы в суде в 2016 и 2017 годах. Янукович заявлял, что введение ограничений носит заказной политический характер, и отрицал вывод денег за рубеж.