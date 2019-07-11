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Главу полиции Омска задержали за драку в московском метро. Его соперника госпитализировали с сотрясением

Общество

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В Москве задержали начальника управления МВД по Омску полковника Алексея Меркушова за драку в московском метро в пьяном виде, сообщил ТАСС. 

Инцидент произошел накануне около 23:00 в вестибюле станции метро «Каширская»: будучи пьяным Меркушов избил машиниста метро Сергея Гоева, у которого в тот день был выходной. По данным «Города55», драка началась, после того как Меркушев якобы пытался пройти через турникет без оплаты.

Гоеву потребовалась госпитализация, врачи обнаружили у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб головы. У Меркушова зафиксировали ушиб мягких тканей лица справа.

Он приехал в Москву в качестве слушателя Академии управления МВД, после драки его отчислили.Материалы проверки направили в специальный отдел по расследованию преступлений на режимных объектах и метрополитене московского СК. 

Теги:
метро, москва, омск, драка, полиция, va
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