Десятерых сотрудников Домодедовской таможни арестовали по делу о взятках

Басманный суд Москвы 9 и 10 июля отправил семерых сотрудников таможни аэропорта Домодедово в СИЗО, а еще троих — под домашний арест по делу о получении взяток. Об этом «Новой» сообщили в пресс-службе суда.

Среди задержанных — заместители начальников отделов специальных таможенных процедур №3 и № 4 аэропорта Константин Баграев и Олег Шевченко, а также еще восемь таможенных инспекторов.

По версии следствия, они с ноября 2018 года получили шесть взяток от 1 до 3 тыс. долларов за провоз незадекларированной валюты и драгоценностей. К их задержанию также было причастно банковское управление «К» ФСБ.