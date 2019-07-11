СМИ: замглавы Агентства страхования вкладов уволился и уехал за границу из-за дела полковника ФСБ Черкалина

Первый заместитель гендиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерий Мирошников решил покинуть свой пост из-за расследования уголовного дела полковника ФСБ Кирилла Черкалина. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой источник в силовых структурах.

Собеседник газеты добавляет, что процессуальный статус Мирошникова пока не определен, поскольку его не удалось допросить — в день задержания Черкалина он покинул территорию России.

Интерес следователей к Мирошникову появился после конфискации телефона полковника ФСБ, в котором обнаружилась их переписка, добавляет собеседник газеты.

«Проект» со ссылкой на близкий к банкам источник пишет, что Черкалин и Мирошников были «близкими друзьями». По его словам, они «обсуждали, в какие банки каких конкурсных управляющих назначить».

The Bell со ссылкой на двух банкиров сообщает, что в преддверии отзыва лицензий Черкалин и Мирошников предлагали им решить будущие проблемы за деньги. По словам одного из них, «стандартная ставка составляет 30% от объема выведенных средств».

Об уходе Мирошников с поста замглавы АСВ стало известно 10 июля. По официальной версии, он покидает должность «по состоянию здоровья». В АСВ он более 15 лет курировал ликвидацию банков. Его место займет Андрей Мельников, занимавшиймя вопросами страхования вкладов.

Кирилла Черкалина и двух его коллег задержали 25 апреля. По версии следствия, в 2011 году они сказали бизнесмену Сергею Гляделкину, что его могут привлечь к уголовной ответственности, и тот согласился передать им свою долю в уставном капитале компании.

Ущерб составил 490 млн рублей, всех троих обвиняют в мошенничестве (ст. 159 УК). При обысках у фигурантов дела нашли 12 млрд рублей наличных денег и драгоценностей. Источник «Росбалта» утверждал, что в деле Черкалина могут появиться и другие крупные суммы.