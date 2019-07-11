«ВКонтакте» удалила комментарий из паблика MDK по статье о «неуважении к власти»

«ВКонтакте» по требованию Роскомнадзора удалила из развлекательного паблика MDK комментарий с картинкой, которую в Генпрокуратуре посчитали проявлением «явного неуважения к власти». Об этом пресс-служба соцсети сообщила ТАСС.

Один из создателей паблика Роберт Панчвидзе рассказал, что на картинке была изображена Конституция России, на обложке которой вместо герба был нарисован мужской половой орган. В разговоре с «МБХ медиа» он отметил, что администрация сообщества не получала уведомлений об удалении ни от Роскомнадзора, ни от «ВКонтакте».

В июне Панчвидзе принимал участие в «Прямой линии с Владимиром Путиным», в ходе которой пожаловался на правоприменение по статье о «неуважении власти». По его словам, люди не могут высказываться о том, что их волнует, потому что наказывают теперь просто за критику власти. «Не могу не согласиться, никто не имеет право запретить критиковать власть любого уровня», — ответил ему Путин, пообещав отслеживать случаи злоупотребления законом.

Вступивший в силу в конце марта закон о «явном неуважении» власти предусматривает штрафы за материалы, «в неприличной форме» отзывающиеся о государстве, госсимволах и органах государственной власти. Ранее Роскомнадзор в досудебном порядке также добивался удаления постов в соцсетях по закону о «фейковых новостях».