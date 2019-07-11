Орловского участкового приговорили к 2 годам колонии-поселения за отказ помочь женщине, которой угрожали убийством

Советский районный суд Орла приговорил к двум годам колонии-поселения участкового Наталью Башкатову, отказавшуюся помочь женщине, которой угрожали убийством (ч. 2 ст. 293 УК).

Как сообщает «Зона права» со ссылкой на адвоката Сергея Локтева, ей также запретили работать в правоохранительных органах в течение трех лет.

На суде Башкатова не признала свою вину, саркастически назвав погибшую «несчастной потерпевшей», отмечают правозащитники. В 2014 году ее признали лучшим участковым УМВД по Орловской области.

В ноябре 2016 года жительница Орла Яна Савчук пожаловалась Башкатовой, приехавшей по вызову, на своего сожителя Андрея Бочкова, который угрожал ей убийством.

По данным следствия, участковый знала, что Бочков ранее был судим и что он склонен к насильственным действиям. Кроме того, он нецензурно выражался в присутствии Башкатовой и проявлял агрессию к Савчук.

На жалобы женщины Башкатова сказала: «Если вас убьют, мы обязательно выедем, труп опишем, не переживайте!».

Через пять минут после отъезда Башкатовой мужчина нанес Савчук 20 ударов, и она умерла. Позднее Бочкова приговорили к 13 годам колонии строгого режима за убийство.