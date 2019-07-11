Назвавшего мэра «гандоном» жителя Киевской области освободили от штрафа. Он доказал, что имел в виду писателя Гандона

Киевский апелляционный суд освободил от штрафа в 51 (около 120 рублей) гривну жителя города Тетиева, который назвал мэра «гандоном». Об этом сообщил «Судебный репортер» со ссылкой на решение суда.

Инцидент произошел в апреле на собрании, посвященном зарыблению реки. В ходе обсуждения мужчина указал на мэра Руслана Майструка со словами, что «именно такие гандоны пишут неправду».

Позднее он настаивал, что имел в виду писателя-фантаста Ива Гандона, однако городской суд занял сторону мэра и посчитал его действия мелким хулиганством (ст. 173 КУоАП). При обжаловании видео с собрания посмотрели вновь, и суд признал подобную трактовку возможной.

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В статье о мелком хулиганстве российского кодекса административных правонарушений в конце марта появился отдельный состав для оскорблений органов власти и госсимволов. Первым оштрафовали жителя Новгородской области, назвавшего во «ВКонтакте» президента Владимира Путина «сказочным ***». Всего к июлю было выписано более десятка штрафов.