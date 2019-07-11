Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, сообщает РИА Новости.

«Президент принял отставку Овсянникова по собственному желанию», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Временно исполняющим обязанности главы региона стал Михаил Развожаев, глава исполкома Общероссийского народного фронта. Ранее он работал на руководящих должностях в администрации губернатора Красноярского края.

С июля по октябрь 2014 года Развожаев занимал пост советника министра России по делам Северного Кавказа (а затем замминистра). С октября 2018 года он временно исполнял обязанности главы Хакасии.