Путин впервые провел телефонный разговор с Зеленским

Президент Владимир Путин провел первый телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает РИА Новости.

«Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, главы стран договорились продолжить работу «на уровне экспертов». Путин и Зеленский также обсудили возможность продолжения общения в нормандском формате, добавил Песков.

Это был первый разговор глав России и Украины с того времени, как Зеленский стал президентом. Песков уточнил, что его инициатором была украинская сторона.

Ранее Зеленский предложил Путину встретиться в Минске при посредничестве глав США, Франции, Германии и Великобритании. «Обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе», — заявил президент Украины.

Путин в ответ подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась ни от одного предложенного формата встреч, в том числе от расширения нормандского формата, который предполагает также участие Франции и Германии, передает ТАСС. При этом он добавил, что «о чем-то можно будет говорить» только после окончательного формирования украинского правительства и проведения выборов в Верховную раду.

В последний раз переговоры в нормандском формате на высшем уровне прошли в октябре 2016 года в Берлине. После этого общение лидеров «нормандской четверки» ограничивалось контактами по телефону.