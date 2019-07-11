В Москве 100 муниципальных депутатов потребовали от Мосгоризбиркома и ЦИК зарегистрировать оппозиционных кандидатов

В Москве 100 независимых муниципальных депутатов подписали обращение к Центральной избирательной комиссии России и Мосгоризбиркому с требованием зарегистрировать оппозиционных кандидатов в депутаты городской думы. Об этом сообщил в своем фейсбуке депутат района Хамовники, спецкорреспондент «Новой газеты» Илья Азар.

«Мы, независимые муниципальные депутаты Москвы, считаем, что выбирать депутатов Московской городской думы должны избиратели, а не избиркомы», — говорится в обращении.

Авторы письма утверждают, что некоторым независимым кандидатам не дают проверять подписи в поддержку «провластных кандидатов». Мундепы настаивают, что столичная мэрия и «практически выдвинутые» от нее кандидаты, а также Мосгоризбирком «грубо, повсеместно и массово нарушают избирательное законодательство».

Депутаты поясняют, что обращение составлено также в связи с обнаруженными фактами фальсификаций подписей и использования при их сборе административного ресурса. По их словам, если требования проигнорируют, то выборы будут дискредитированы, и их можно будет считать сфальсифицированными.

Накануне у здания Мосгоризбиркома прошли одиночные пикеты муниципальных депутатов в поддержку регистрации независимых кандидатов в Мосгордуму. Петицию с требованием допустить их к выборам подписали почти 13 тысяч человек. В Мосгоризбиркоме ее посчитали попыткой давления на комиссию.

6 июля был последний день подачи документов на регистрацию кандидатов в депутаты Мосгордумы. Столичный избирком должен проверить подписи в течение десяти дней после этого. Выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября.