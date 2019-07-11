Материалы дела о действиях сексуального характера отца сестер Хачатурян выделили в отдельное производство

Следственный комитет выделил в отдельное производство из дела сестер Хачатурян материалы в отношении их отца Михаила, в действиях которого нашли признаки истязания и сексуального насилия. Об этом «Новой» сообщил адвокат Крестины Хачатурян Алексей Липцер.

ТАСС и Интерфакс уточняют, что его действия могут быть квалифицированы по статьям об истязании (ст. 117 УК), насильственных действиях сексуального характера (ст. 132 УК) и понуждении к действиям сексуального характера (ст. 133 УК).

«Только после выяснения позиции родственников Михаила Хачатуряна о том, что необходимо расследовать эти действия и дать им юридическую оценку, будет возбуждено дело. Если они откажутся, будет отказ в возбуждении дела в связи со смертью. Это не считается реабилитирующим обстоятельством, и, таким образом, все преступления будут подтверждены», — уточнил «Дождю» адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин.

Ангелину, Крестину и Марию Хачатурян обвиняют в убийстве своего 57-летнего отца Михаила по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК). Сестры рассказывали, что он регулярно избивал их, а одна из девушек заявляла о сексуальном насилии со стороны отца. Защита утверждает, что девушки действовали в рамках необходимой самообороны.

6 июля в Москве прошли одиночные пикеты в поддержку сестер Хачатурян. Активисты планировали в этот день провести в центре города согласованный марш, но мэрия им отказала. Тогда организаторы заявили, что подготовят новую заявку на акцию 27 июля.