Генпрокуратура признала нежелательной канадскую организацию «Всемирный конгресс украинцев»

Генпрокуратура России признала нежелательной канадскую неправительственную организацию «Всемирный конгресс украинцев» (Ukrainian World Congress). Об этом говорится на сайте ведомства.

В Генпрокуратуре посчитали, что деятельность организации «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности» России. Решение отправили в Минюст, который должен внести «Всемирный конгресс украинцев» в перечень нежелательных организаций.

На сайте «Всемирного конгресса украинцев» сказано, что он занимается координацией украинских диаспор в 60 странах мира. Штаб-квартира организации находится в Торонто.

Закон о нежелательных организациях приняли в России летом 2015 года. Сейчас в список входят 16 организаций. Согласно закону, их работа запрещена на территории России.