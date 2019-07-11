В Москве арестовали активиста «бессрочного протеста» из-за акции в поддержку Ильи Яшина

Тверской районный суд арестовал на семь суток участника «бессрочного протеста» Илью Козаева из-за акции в поддержку кандидата в депутаты Мосгордумы Ильи Яшина. Об этом «ОВД-Инфо» сообщил журналист Максим Кондратьев.

По его словам, Козаева задержали накануне после акции у избиркома Красносельского района, где глава этого муниципального округа Яшин провел встречу со своими избирателями. Активист повесил на здание избиркома плакат с текстом «Дайте людям право выбирать. Бессрочка» и зажег файер. Позже его задержали и оставили на ночь в отделении полиции.

«ОВД-Инфо» отмечает, что Козаев просил суд отложить рассмотрение дела, так как полицейские Тверского отдела забрали у него телефон, и он не смог связаться с адвокатом. Судья отказалась удовлетворить ходатайство, заявив, что «личные вещи не изымались». Козаева признали виновным в проведении публичного мероприятия без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).

10 июля Яшин провел депутатский прием у управы Красносельского района Москвы, где также находится избирком. По оценкам «Новой», в акции участвовали около 250 человек. Яшин выступал за признание подписей в поддержку его кандидатуры действительными и требовал допустить его к выборам в Мосгордуму. Ранее политик сообщал, что более 700 подписей признали «подозрительными», когда допустимое число брака — 429.