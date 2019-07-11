Суд в Лондоне заблокировал активы Бориса Минца на 572 млн долларов из-за иска банка «Открытие»

Высокий суд Лондона запретил бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах 572 млн долларов, сообщает РБК.

В Банке непрофильных активов пояснили, что это фактически означает блокировку имущества на такую сумму. Председатель правления организации заявил изданию, что удовлетворен решением суда.

Такое решение суд в Лондоне вынес из-за иска, который против Минца подали Банк непрофильных активов и «Открытие». Организации требуют от бизнесмена возместить убытки на сумму более 700 млн долларов. Они утверждают, что О1 Group Минца участвовала в мошеннических сделках, заключенных перед санацией банка «Открытие».

Минц вместе с семьей уже больше года находится в Лондоне. Он объяснял переезд в Великобританию «напряженной ситуацией».

«Открытие», входящий в топ-10 российских банков, попал под санацию в августе 2017 года. По завершении процедуры его собственником стал Центробанк. В июле 2019 года «Открытие» подал иск на 289,5 млрд рублей к своим бывшим владельцам.