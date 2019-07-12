МЧС объявило о ликвидации пожара на ТЭЦ в подмосковных Мытищах

Пожар на ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах («Северная ТЭЦ») был ликвидрован к 01:37 мск, сообщили в министерстве чрезвычайных ситуаций. Число пострадавших к утру осталось прежним: одна женщина-вахтер погибла в огне, ожоги получили еще 13 человек.

Следственный комитет после пожара завел уголовное дело о нарушении требований безопасности — ущерб оценили в 150 миллионов рублей. Предварительной причиной пожара следствие считает изношенность трубы: из-за коррозии произошла разгерметизация и выброс природного газа, отметил источник ТАСС.

На северной ТЭЦ сейчас бушует пожар pic.twitter.com/8g6TKkE4Pw — Щепетильный кухар (@shepitkitchen) July 11, 2019

Возгорание на «Северной ТЭЦ», которая обеспечивает электричеством и теплом часть жителей Северного и Северо-Восточного округов Москвы, а также самих Мытищ, началось накануне около 11:00 мск. Вначале загорелся газопровод, по которому на теплоэлектроцентраль поступал природный газ, оттуда огонь перешел на станцию высокого давления. Высота огненного факела доходила до 50 метров. Загорелись также административные здания и хозяйственные склады.