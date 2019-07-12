Палата представителей США одобрила поправку о запрете на покупку российского госдолга

Палата представителей американского Конгресса одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2020-й финансовый год, которая предусматривает ограничения на любые операции с российским госдолгом за вмешательство в выборы. Об этом сообщил Интерфакс, трансляция обсуждения велась на телеканале C-Span.

Один из авторов поправки, демократ от Калифорнии Брэдли Шерман, рассказал, что документ предусматривает и механизм для снятия санкций, в случае, если Конгресс убедится в том, что Россия не вмешивалась в американские выборы в ходе по крайней мере одного избирательного цикла.

Сам проект оборонного бюджета на 2020 год еще не был утвержден. Рассматриваемая Палатой представителей версия значительно отличается от одобренной Сенатом в конце июня редакции, выделившей на оборону 750 млрд долларов. Проект нижней палаты предполагает только 733 млрд, и в Белом доме уже заявили, что из-за этого отклонят его.

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В настоящий момент на рассмотрении Конгресса находятся несколько проектов антироссийских санкций за вмешательство в выборы 2016 года. Внесенный в апреле пакет санкций также предполагает ограничения на операции с новым госдолгом, а помимо этого на «новые инвестиции» в российскую нефтегазовую отрасль и против ряда крупнейших банков. Минфин США выступал против запрета на операции с госдолгом, поскольку от этого пострадают интересы американского бизнеса в России.