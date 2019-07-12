МВД обвинило подрядчиков РЖД в создании преступного сообщества

Тверской суд Москвы 11 июля арестовал гендиректора компании-подрядчика «РЖД» Геннадия Мадалинского по обвинению в участии в преступном сообществе, похитившем у транспортной монополии не менее 1,2 млрд рублей. Об этом сообщил РБК.

Гендиректора «ТТК-Транс» Мадалинского также обвиняют в завышении тарифов на перевозку щебня. Дело об ОПС следственный департамент МВД возбудил 18 июня, оно было соединено в одно производство с рядом других дел о мошенничестве и растрате в РЖД. Руководителем полиция считает находящегося за рубежом бизнесмена Сергея Вильшенко, а членами — менеджеров компаний, которые он контролировал.

В материалах дела также упоминается бывший глава Челябинской области Борис Дубровский, отметил источник РБК. Он не стал уточнять, как именно, однако издание обратило внимание, что Вильшенко выступал соучредителем фирмы, связанной с АО «Южуралмост» из-за которой Дубровский в марте ушел с поста губернатора.

За день до объявления об отставке ФАС обвинила его в антиконкурентном сговоре с этой компанией, получившей около 8 миллиардов рублей из бюджета на госзакупках по строительству и ремонту дорог. «Новая» отмечала, что за время Дубровского на посту доля челябинских дорожных подрядов у «Южуралмоста» увеличилась с 9 до 92%.