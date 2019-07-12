В Екатеринбурге начали проводить обыски у участников акций против строительства храма

В Екатеринбурге у участников акций против строительства храма в сквере у театра Драмы начали проводить обыски, сообщает «ОВД-Инфо».

На горячую линию проекта поступило два таких сообщения. «У одного из участников акции протеста обыск идет прямо сейчас. По месту прописки второй участницы правоохранители приходили с постановлением об обыске, однако стали ли они осматривать помещение — неизвестно», — отмечает «ОВД-Инфо».

Собеседница добавила, что после визита силовиков ее вызвали на допрос по уголовному делу в качестве свидетеля. «ОВД-Инфо» предполагает, что это может быть дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК), которое возбудили в июне. Пока в нем не было подозреваемых или обвиняемых.

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По словам источника Znak.com, обыски проводят сотрудники региональных управлений ФСБ и Следственного комитета по делу о массовых беспорядках. Официальный представитель Свердловского полицейского главка Валерий Горелых сообщил «Новой», что сотрудники полиции регионального гарнизона в мероприятиях, о которых идет речь, не участвуют.

«Апология протеста» пишет об обыске у активиста «бессрочного протеста» Максима Корчемкина, которого ранее оштрафовали за установку «надгробий» президента Владимира Путина в Екатеринбурге.

В Екатеринбурге в мае проходили акции против строительства храма Святой Екатерины в сквере у театра Драмы. Протесты сопровождались столкновениями участников и полицейских, а также массовыми задержаниями. Позже по инициативе Путина строительство приостановили.