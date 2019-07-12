«Коммерсант»: замглавы Пенсионного фонда подозревают в получении откатов от подрядчика

Следственный комитет подозревает заместителя предправления Пенсионного фонда Алексея Иванова в получении от подрядчика «целого ряда взяток» в «несколько миллионов рублей», утверждают источники «Коммерсанта». При этом Иванова задерживали не с поличным, а за день до этого он написал заявление об отставке.

По версии следствия, Иванову давали взятки неустановленные лица из числа бывших руководителей и акционеров IT-интегратора «Техносерв» в качестве откатов за контракты 2017-2018 годов. Помогал передавать их также задержанный накануне директор департамента компании по работе с госструктурами Алексей Копейкин.

Для ПФР «Техносерв», в частности, создал систему виртуальных рабочих мест и единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО), а также занимался обслуживанием оборудования корпоративной сети передачи данных Фонда.

Источники «Коммерсанта» в правоохранительных органах рассказали, что на причастность к коррупционной схеме проверяют совладельца компании Алексея Ананьева — бывшего совладельца Промсвязьбанка, который уже проходит подозреваемым по другому делу о растрате в «Техносерве». Алексея Копейкина собеседники газеты назвали «человеком Ананьева».