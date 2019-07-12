Против мэра затопленного района в Иркутской области возбудили уголовное дело. Он использовал муниципальную технику для расчистки своего участка

В Иркутской области против мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК), сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, 2 июля Худоногов при расчистке своего участка от последствий паводка использовал муниципальную технику и привлек к этому коммунальщиков. В пресс-службе отмечают, что его действия «объективно противоречили общим задачам и требованиям» по ликвидации последствий ЧС в затопленном районе.

Ранее в соцсетях появилось видео, в котором рассказывается, что коммунальщики в первую очередь устраняли потоп на участке Худоногова. После этого вице-премьер Виталий Мутко потребовал отстранить его от должности. «Единая Россия» исключила Худоногова из партии, назвав его действия «аморальными».

В нескольких районах Иркутской области с конца июня действует режим ЧС. По последним данным, из-за наводнения погибли 25 человек, девять числятся пропавшими без вести. Власти Иркутской области объявили 12 июля днем траура по погибшим в результате паводка.