В Приамурье более двухсот пациентов психоневрологического интерната заразились кишечной инфекцией

В Хабаровском крае 215 пациентов психоневрологического интерната в поселке Эльбан пострадали от вспышки кишечной инфекции, сообщило краевое правительство. Первые этапы расшифровки анализов выявили у них сальмонеллу.

21 человеку потребовалась госпитализация в Амурскую районную больницу, причем двое из них находятся в состоянии средней тяжести. Остальных поместили в инфекционный стационар в отдельном корпусе ПНИ. Всего в Эльбанском ПНИ, согласно информации на сайте, находятся 455 человек.

Роспотребнадзор уже начал проверку в интернате, его специалисты нашли многочисленные нарушения санитарных норм в пищеблоке — в том числе неправильное хранение продуктов, их обработка, кухонный инвентарь требует замены. О проверке также объявила краевая прокуратура.

Система психоневрологических интернатов неоднократно подвергалась критике правозащитниками из-за своей закрытости, а в июне глава московского Центра паллиативной помощи Нюта Федермессер в специальном докладе для Совета по правам человека назвала ее «современным ГУЛАГом для престарелых и инвалидов».